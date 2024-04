Reprodução/Instagram - 18.03.2024 Sabrina Sato e Nicolas Prattes

A apresentadora e ex-BBB Sabrina Sato virou meme nas redes sociais depois de dar uma resposta inusitada para um jornalista durante o último sábado (20). Ela estava em um aeroporto do Rio de Janeiro ao lado do namorado, o ator Nicolas Prattes . O casal foi chamado de "lindo" e ela brincou: "Isso porque não nos viu pelados".





O repórter que abordou Sabrina e Nicolas era do "Portal Leo Dias". A brincadeira da apresentadora fez com que o jornalista e o próprio Prattes rissem da situação. O casal oficializou o namoro em fevereiro deste ano , quando publicaram registros juntos durante uma viagem romântica.





Já neste domingo (21), Sato compartilhou que estava treinando com o namorado. Ao passo que o ator fazia aula de boxe , Sabrina aproveitava para praticar musculação na academia. O casal posta a rotina de treinos com frequência nas redes sociais.

Após as atividades físicas , Nicolas fez uma postagem no Instagram. "Um dia de Domingo", escreveu como legenda da publicação. A apresentadora, que foi contratada pela Rede Globo em 2022 , reagiu nos comentários. "Te amo", acrescentou ela com emojis de coração.







