Nicolas Prattes movimentou as redes sociais ao posar ao lado de Sabrina Sato, em clima de romance nesta quarta-feira (27). O ator publicou um clique na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, onde aparece dando um chamego na namorada.

"Viajar é mudar a roupa da alma", escreveu na legenda da publicação, feita no Instagram. Na foto, o ator aparece vestindo uma jaqueta de couro, enquanto Sabrina apostou em um conjunto vazado sensual, ornamentado com bolinhas de tecido. Nos comentários, fãs do casal encheram os comentários com mensagens positivas. "Que casal, Brasil", escreveu um usuário. "Lindos", elogiou outro.





















O ator reencontrou a apresentadora em Miami pela manhã, e fez questão de mostrar a felicidade com a chegada da amada no aeroporto. "Ela chegou, que sorte", escreveu ele nos Stories do Instagram.

Os dois assumiram o romance durante o Carnaval, e esta é a segunda viagem românticas que fizeram desde então. Sabrina estava solteira desde o fim do seu casamento com Duda Nagle, com quem tem uma filha, Zoe. Já Nicolas terminou com Luiza Caldi em dezembro do ano passado.

