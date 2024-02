AgNews Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumem romance no Carnaval de São Paulo





Fim do mistério! Nicolas Prattes assumiu o romance com Sabrina Sato em uma breve conversa com este colunista que vos escreve na madrugada deste domingo (18) na concentração do sambódromo do Anhembi, minutos antes da Gaviões da Fiel entrar na avenida durante os desfiles das escolas campeãs do Carnaval de São Paulo.





Nicolas estava rodeado de todo o staff de Sabrina, incluindo sua nova cunhada, Karina Sato, irmã e empresária da apresentadora. E isso não foi um impeditivo para arrancar dele a confirmação de que os dois estão juntos.

"Você também estava no Rio e veio a São Paulo para prestigiar a Sabrina?", perguntei. Com um largo sorriso no rosto, ele foi direto e sucinto. "Óbvio". Foi a deixa para questionar qual era o status, mas o ator tentou desviar do assunto. "O status é de comemoração no dia de hoje, nesse sábado lindo. Entrei de férias hoje e estou aqui pela primeira vez no Carnaval de São Paulo. E pelo visto vou pisar nessa avenida aqui. Estou feliz", comentou.

Como ele tentou desviar do assunto, precisei ser mais enfático e questionei a ele sua principal motivação para chegar de madrugada no sambódromo e assistir Sabrina Sato desfilando à frente da bateria da Gaviões da Fiel. "A principal motivação para ter vindo... Você quer me ferrar", respondeu aos risos. Depois de uma insistência, veio a confirmação: "É o amor".





Acompanhamos todos os passos de Nicolas e Sabrina no Anhembi. Os dois ficaram cerca de 1h30 no camarim do Camarote Bar Brahma, onde ela se preparou para entrar na avenida. Minutos antes do desfile, subiu no palco do espaço para dançar ao lado de Ivete Sangalo, principal atração da noite. E a cantora baiana deu um spoiler do romance: "Tá com cara de quem tá feliz. Tá com cara de quem tá sendo bem tratada", disparou a artista, deixando a jurada do The Masked Singer sem palavras.

Assim que deixou o palco, Sabrina correu para a concentração e se juntou à bateria da Gaviões da Fiel. Eis que Nicolas, que até então não havia dado as caras, surge logo atrás de sua nova namorada. Ele seguiu em disparada, sem olhar para trás, junto com os assessores dela e se "escondeu" no portão de entrada da avenida do samba. E foi lá que o encontramos para nossa breve conversa.

Nicolas acompanhou Sabrina de perto durante todo o percurso. Fez fotos e vídeos da amada na avenida, arriscou uns passos no samba, deu plantão no recuo da bateria enquanto toda a escola passava, e seguiu firme pela lateral do sambódromo até chegar à dispersão.

Lá, um carro espaçoso, preto e com um insulfilm muito escuro aguardava o casal. Ele entrou primeiro, se escondeu no banco de trás e puxou o boné para tapar o rosto, enquanto Sabrina se despedia da avenida e se aproximava do carro para deixar o local na companhia do novo namorado. Toda sua equipe foi embora em uma outra van.