Reprodução/Instagram - 18.03.2024 Sabrina Sato ganha café da manhã romântico de Nicolas Prattes





Sabrina Sato acordou na manhã desta segunda-feira (18) com uma surpresa especial que ganhou do namorado, Nicolas Prattes. A apresentadora mostrou que ganhou um café da manhã do ator.

O artista preparou uma panqueca, ovos mexidos e separou algumas frutas para a amada. Sabrina mostrou o mimo no Instagram acompanhado de emojis de coração e marcou o perfil de Nicolas.

















Desde quando assumiram o namoro no Desfile das Campeãs de São Paulo, quando o ator acompanhou a apresentadora na avenida, os dois estão no maior clima de romance nas redes sociais. Logo após o Carnaval, eles curtiram uma viagem juntos para um destino paradisíaco.

Reprodução/Instagram - 18.03.2024 Sabrina Sato mostra café da manhã romântico que ganhou de Nicolas Prattes





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



Recentemente, Sabrina se derreteu ao ver Nicolas andando de cavalo sem camisa. "Certifique-se de que quando a morte te encontrar, que seja cheio de vida", escreveu o artista ao publicar o vídeo cavalgando. "Cheio de vida mesmo", elogiou a apresentadora.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: