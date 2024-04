Reprodução Instagram - 19.4.2024 Zé Felipe faz homenagem ao terceiro filho: José Leonardo

O cantor e compositor Zé Felipe , de 25 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (18) para compartilhar registros da homenagem feita por ele ao filho que espera com Virginia Fonseca . O bebê se chamará José Leonardo.



O irmão de João Guilherme tatuou as inicias do novo herdeiro, J e L, na região do pescoço. O cantor também já tinha tatuado as inicias das primeiras filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. Mas estas não foram as únicas tatuagens.



Isso porque o filho de Leonardo ainda adicionou o herdeiro em um desenho que já contava com a representação dele próprio e de Virginia, Maria Flor e Maria Alice . Grávida do 3º filho, a esposa de Zé Felipe já entregou que pretende ter mais um.

“Então, gente, a meta é ter quatro. Pode ser que eu pare em três ou pode ser que eu tenha mais que quatro. Mas a meta é quatro”, contou nas redes sociais. Estreando como apresentadora no SBT , ela se afastará do programa que comanda, “Sabadou com Virginia” , conforme a gestação avançar.

