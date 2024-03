Reprodução/Instagram - 18.03.2024 Cantor divulgou novo visual na tarde desta segunda (18)





O cantor Zé Felipe mostrou nas redes sociais o novo visual que adotou nesta segunda-feira (18). O artista apareceu com parte do cabelo tingido de rosa.



"Rosa", escreveu ele na legenda da foto em que aparece com o novo visual. Em uma foto postada pela influenciadora, Zé Felipe aparece ao lado da filha Maria Flor. "Zé pintou o cabelo de rosa e estou indo levar a Floflo no médico", disse ela.

Reprodução/Instagram - 18.03.2024 Zé Felipe apareceu de cabelo rosa ao lado da filha Maria Flor

Zé Felipe e Virgínia possuem duas filhas juntos e aguardam o nascimento do terceiro. Eles são pais de Maria Alice, de dois anos, e de Maria Flor, de um ano. O casal está na terceira gestação, esperando o primeiro filho José Leonardo.

Quando descobriu que Virgínia daria à luz a um menino, o filho de Leonardo pintou o cabelo de azul. Agora, ele adotou o visual rosa em homenagem às filhas.

