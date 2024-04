Reprodução Instagram - 2.4.2024 João Guilherme

O ator e cantor João Guilherme Ávila, de 22 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (2) para mostrar como ficou o abdômen dele após a Páscoa (31), feriado no qual acabou comendo mais.



“O nome disso é Páscoa”, escreveu ele como legenda de uma foto em que aparece de perfil no espelho. No registro, o irmão de Zé Felipe estava em uma academia durante um dos treinos dele.



Em outra publicação feita nos stories do Instagram, o ator entregou que ‘correria atrás do prejuízo’ após o feriado. “Fod*-se, a gente corre atrás”, afirmou ele, que ficou conhecido após ser o galã mirim de “Cúmplices de Um Resgate” (2015) — telenovela infantil do SBT.



O último trabalho de João Guilherme foi “Da Ponte Para Lá”, seriado do HBO Max. Na trama, ele dá vida a Enzo, um dos personagens principais. A série estreia nesta quinta-feira (4), no catálogo de streaming Max.

