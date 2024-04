Fotos: Rogerio Pallatta 'Sabadou com Virginia'

O SBT começou a semana comemorando a audiência de Virginia Fonseca na estreia do programa "Sabadou", que aconteceu no fim da noite deste sábado (6). Antes da estreia da influenciadora, a direção do programa minimizou a pressão por ibope, mas fez questão de enaltecer os números do primeiro programa.



Na disputa pela vice-liderança, o SBT bateu a Record. A atração impactou 4 milhões de pessoas no estado de São Paulo e ficou na segunda colocação com 4 pontos de média, 8% de share e 5 pontos de pico. Já a Record ficou com 3,2 pontos de média na mesma faixa horária, com "Cidade Alerta 2" e "Super Tela". Durante o jornalístico, a emissora de Edir Macedo barrou os números do "Sabadou com Virginia", mas não segurou o índice quando o filme começou.

Internamente, Virginia também colheu bons frutos. Com Zé Felipe, Poliana Rocha e Leonardo no programa de estreia, a influenciadora fez a audiência do SBT subir 52% quando comparada a faixa de exibição do mês de março.





"Sequer falamos sobre audiência do programa. Está vindo do zero. Queremos fazer um programa que a família goste. Naturalmente a audiência e os anunciantes virão", opinou João Mesquita, diretor do programa.

O primeiro "Sabadou com Virginia" mostrou mais da intimidade da família da apresentadora. Entre cortes que viralizaram na web, Zé Felipe, marido de Virginia, chamou atenção do público ao afirmae que é "uma máquina de sexo".