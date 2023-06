Traição antes da gravidez

Bruna Biancardi e Neymar ficaram separados alguns meses no ano passado, antes de reatarem e descobrirem a gravidez. Alguns especulam que a influencer tenha terminado com ele após descobrir uma traição. De acordo com o jornal Extra, a infidelidade ocorreu em um Festa Junina na mansão do atleta em Mangaratiba (RJ), enquanto a Biancardi dormia. A infidelidade teria sido descoberta dias depois do evento. "Ela descobriu que ele havia ficado com uma menina e terminou lá mesmo. Foi um auê. Bruna pegou as coisas dela e foi embora assim que amanheceu, sem falar com ninguém", contou uma fonte do veículo.