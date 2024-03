Reprodução/Instagram Bruna Biancardi gera confusão ao vestir Mavie com roupa de torcidas adversárias

Bruna Biancardi precisou se explicar nas redes sociais após compartilhar uma foto da filha, Mavie, usando uma roupa do time rival ao do pai, Neymar Jr.

Nos Stories do Instagram, a bebê posou com uma roupinha do Palmeiras para assistir ao jogo com o avô materno.





A imagem deu o que falar, já que o pai da menina é torcedor e ex-jogador do Santos.

Após a repercussão, a influenciadora voltou aos Stories para se justificar. "Calma pessoal, meu vovô é palmeirense. Tenho que dividir a torcida para ele ficar feliz também", escreveu ela na legenda.

Junto com a explicação, Bruna compartilhou uma foto de Mavie usando um body do time do litoral paulista.

