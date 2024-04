Reprodução/Instagram - 05.04.2024 Andressa Urach flertou com Deborah Secco após fim de casamento da atriz





Andressa Urach flertou com Deborah Secco nas redes sociais, após a atriz anunciar o divórcio . A artista da Globo e o modelo Hugo Moura confirmaram o fim casamento de nove anos, revelaram nesta quinta-feira (4).





Após a revelação da separação, Deborah revelou aos seguidores que estava com "vontade de beijar na boca" . A produtora de conteúdo adulto reagiu à declaração com um flerte em uma postagem no Instagram, que mencionou o perfil da atriz.

"Daqui a algumas semanas vou estar no Rio", afirmou Andressa, sugerindo um encontro com Deborah na cidade em que a artista mora. Urach ainda colocou um emoji de um rosto feliz na publicação.

Enquanto Deborah Secco está solteira, Andressa Urach namora há três meses o também criador de conteúdo adulto Lucas Matheus. Os influenciadores vivem um relacionamento aberto e já trabalharam juntos.

