O "Big Brother Brasil" terá uma novidade no resultado edição deste ano. Pela primeira vez desde a invenção do grupo "Camarote", o reality show não terá a presença de famosos na final.

A conjuntura foi definida após a eliminação de MC Bin Laden, que deixou o jogo ao receber 80,34% dos votos em um paredão com Davi. O cantor foi o último integrante do "Camarote" eliminado nesta temporada, que teve menos famosos entre os confinados.





Além de Bin, também integraram o grupo de celebridades Rodriguinho, Vanessa Lopes, Vinícius Rodrigues, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. A participação dos famosos na edição de 2024 foi marcada por eliminações, a desistência de Lopes e a expulsão de Camargo.

O Top 7 do "BBB 24" é composto apenas por anônimos do grupo "Pipoca". A maioria dos participantes desta reta final entrou na casa pela dinâmica do "Puxadinho": Davi, Giovanna, Isabelle e Lucas Buda. Alane, Beatriz e Matteus, do elenco oficial, também integram a seleção.

O "Camarote" estreou na edição de 2020, em que a influenciadora Rafa Kalimann e a cantora Manu Gavassi integraram a final com a campeã do "Pipoca", Thelma Assis. O "BBB 21" também teve a vitória de uma participante anônima, Juliette, que enfrentou a final com o cantor Fiuk e a influenciadora Camilla de Lucas.

O "BBB 22" foi marcado por outro feito inédito desde a invenção do grupo de celebridades, uma final composta apenas por "Camarotes": o atleta Paulo André, o ator Douglas Silva e o campeão, o ator Arthur Aguiar. Já o "BBB 23" garantiu a vitória da "Pipoca" Amanda Meirelles, após uma final com a cantora Aline Wirley e a atriz Bruna Griphao.





