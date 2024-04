Reprodução Instagram - 5.4.2024 Mariza e MC Bin Laden

Mariza Ventura, mãe de MC Bin Laden, último eliminado do "Big Brother Brasil 2024", resolveu abrir o jogo sobre a passagem do filho no reality global e comentar da época em que o adotou e dos momentos em que o funkeiro usava drogas.







A matriarca do MC esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" desta sexta-feira (5) e, a princípio, falou da briga de Bin Laden com Davi Brito. Na ocasião, os competidores discutiram e levaram os espectadores a pedirem a expulsão deles do programa, já que haviam tido contato físico.





"Eu tentando ligar para Boninho e ninguém atendia. Eu dizia: 'Tira o Bin daí [do reaity], ele está muito nervoso'. Não tinha o que fazer, dobrava os joelhos e dizia: 'Deus, envia meu coração lá agora, acalma Bin'", recordou.





Além disso, ela comentou da adoção do cantor, quando ele tinha 18 anos. Segundo Bin, ainda no reality, a família biológica o expulsou de casa aos 11 anos de idade. Mariza também relembrou do auxílio que prestou ao filho para que ele deixasse de usar drogas.





"Um dia eu cheguei ele estava doidão, com um monte de amigos drogados. Eu falei: 'Pega aí, vamos usar drogas juntos. Se é para você se acabar, vou me acabar com você. Se é para morrer nas drogas, vamos morres nós dois'", disse.





Ela pontuou que, a partir desse momento, ele nunca mais usou drogas. "Ele disse: 'Mãe, a partir de hoje, minha rainha, nunca mais eu coloco droga na boca'. Nos abraçamos e choramos e nunca mais meu filho tocou nas drogas, nunca mais", finalizou.

