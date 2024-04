Reprodução/Instagram - 30.07.2022 Lumena zoa Fiuk no trap e cutuca Wanessa e Zé Felipe

Após Fiuk divulgar um trecho de uma nova música, no estilo trap, gênero musical que mistura rap e hip-hop, Lumena apareceu nas redes sociais reagindo à canção.

""Ô, Fiuk... Todo mundo vindo me pedir para eu botar o dedão na sua cara. O que está acontecendo, Fiuk? Está dando zé-felipada?", disse a ex-BBB que fez amizade com o cantor dentro do reality, ainda aproveitando para alfinetar Zé Felipe, que começou no sertanejo e mudou para o funknejo.

"Vim aqui te ajudar a ressignificar sua jornada. Por que você não foi pro sertanejo? Já chora tanto.O Eminem me ligou e falou: 'Lumãe, isso aí está branco demais'. Estou ansiosa para ver esse trap emo. Fumando dois cigarros e já achando que é trapstar. Fale a verdade, você está na maconha, né Fiuk?", brincou a influenciadora.

No fim do vídeo, ela ainda cutucou Wanessa Camargo: "Não vou te zoar mais porque ouvi muito Sabotage. Fiuk, como a gente é amigo e se alguém falar que eu estou zoando muito branco... Aprendi com minha amiga Wanessa: racismo reverso estrutural", disse Lumena, lembrando de quando a cantora falou que existia “racismo reverso” no BBB e depois pediu desculpas, citando “racismo estrutural”.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente





