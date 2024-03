Reprodução/Instagram - 21.03.2024 Joelma pode ter passaporte apreendido por conta de dívida trabalhista

Neste domingo (24), a cantora Joelma teve uma atualização no caso em que está envolvida por conta de uma dívida trabalhista. A Justiça teve uma decisão favorável à artista, que garantiu que ela tenha posse plena do seu passaporte e que impede um bloqueio futuro. O documento estava sob perigo de ser suspenso por conta do julgamento.



O bloqueio do passaporte da cantora foi uma decisão do juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira, da 11ª Vara do Trabalho do Recife. De acordo com a avaliação do magistrado, Joelma estaria dificultando "os meios executórios impostos, escondendo-se do Poder Judiciário ao tempo em que segue ostentando padrão elevado de vida decorrente da sua fama".

Na última quinta-feira (21), a medida foi revertida pela desembargadora Maria Clara Saboya Albuquerque Bernardino, do Tribunal do Trabalho da 6ª Região. Ela acredita que a decisão de Oliveira era "extrema, desproporcional e desnecessária".

A decisão deste domingo foi assinada pelo desembargador Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura. Com ela, fica vetado novos pedidos para o bloqueio do passaporte da cantora.

O caso

A cantora está sendo processada por um ex-empresário da banda Calypso. Ele pede uma indenização de R$ 1,2 milhão para a cantora. Segundo o juiz da 11ª Vara do Trabalho do Recife, Joelma estaria usando a empresa da filha para não ter que pagar o valor.

Tanto Joelma como a empresa que mantinha com o ex-marido e ex-parceiro de manda, Ximbinha , foram condenados a pagar ao profissional o valor. Segundo a defesa da artista em uma entrevista ao jornalista Hugo Gloss, a dívida é de uma época em que Joelma não cuidava da administração financeira, e que ela "lamenta profundamente a existência dessas dívidas".

O juiz afirma que a artista está ocultando o dinheiro dos caches recebidos para não pagar a dívida. Segundo ele, a média do valor dos cachês devem variam entre R$ 250 mil e R$ 450 mil. "Não se concebe que uma artista de renome e carreira consolidada, que teve uma de suas músicas viralizada em todas as plataformas esse ano, participou de programas de grande audiência da Rede Globo e tem agenda de shows no Brasil e no exterior, não vem recebendo quantia expressiva nesse momento de apogeu. Há clara ocultação de bens aqui."

