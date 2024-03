Reprodução Ximbinha revela que fãs de Joelma tentaram matá-lo após separação

Ex-integrante da banda Calypso, Ximbinha revelou durante entrevista que fãs da cantora Joelma tentaram matá-lo após o término do casamento motivado por traição. Nesta terça-feira (19), o músico também relembrou quando a filha foi vítima de bullying devido à polêmica dos pais.

O guitarrista foi convidado para o Chupim, programa de rádio da Metropolitana FM, onde relembrou o período conturbado após a separação de Joelma e o fim da banda de forró.

"Os fãs da Banda Calypso eram muito fãs mesmo. E o pessoal que ficou do lado dela [Joelma], não aceitava que eu vivesse. Eu cheguei a correr risco de vida. Eles ficaram muito violentos. Tentaram me matar. Invadiram a minha casa. Eu fiquei com receio de sair na rua", contou.

O músico também revelou ter visto a filha ser alvo de bullying na mesma época da polêmica da traição. "Um dia eu fui no colégio buscar eles e tinha um rapazinho lá fazendo um bullying com uma música nossa, que ela [Joelma] fazia, apontava para mim, que era ‘A Lua me Traiu’. Esse rapaz começava a cantar e fazer uma brincadeira pesada com a minha filha e eu fiquei triste, minha filha entrou no carro e chorou", contou.

"Ela não sabia o que estava acontecendo e falou: ‘Até quando vai durar isso? Minha mãe está fazendo isso com o senhor’ e eu falei: ‘Minha filha, eu não sei o que vai acontecer, mas o papai vai te proteger sempre'", relembrou o músico.

Ximbinha e Joelma anunciaram o fim do casamento em 2015, quando já estavam há 18 anos juntos. Ele é pai biológico de Yasmin, de 19 anos, e considerado pai por Yago, de 25. Na entrevista, ele disse zelar pela família e a história da banda Calypso.

"Eu nunca fui de falar porque tem que ter o respeito e além do respeito, pela nossa família, tem respeito pela nossa história. A banda Calypso não pertencia mais a mim, ou a ela, pertencia ao público, aos nossos fãs. Muitos fãs tomaram partido para o lado dela, eu aceito numa boa, ela é cantora, mulher e mulher sempre tem razão né? E a gente não pode ficar batendo de frente porque um dia a verdade vem. Eu oro pela vida dela, oro pela vida dos meus filhos", refletiu.

