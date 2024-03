Reprodução/X Relação de Leticia Spiller e Nizam, do BBB 24, divide opiniões

No último sábado (23), o ex-BBB Nizam quebrou o silêncio e comentou o suposto relacionamento com a atriz Letícia Spiller. Em entrevista ao Gshow, ele esclareceu que estão "se conhecendo". Nizam e Letícia foram flagrados curtindo juntos os shows do Blink-182 e Arcade Fire na última sexta-feira (22), no Lollapalooza 2024.



Na entrevista, Nizam afirma que se conheceram durante o Carnaval no Rio de Janeiro. Ambos estavam no mesmo camarote e decidira, curtir o show no Lollapalooza juntos. Ele acrescenta que está com um contato mais próximo com a atriz, e indica que passaram mais tempo juntos. "Estamos em contato, nos falando".

Nizam e Letícia Spiller no Lollapalooza pic.twitter.com/apHgzUGyPV — Cutucada (@Cutucadas_) March 23, 2024





Segundo o empresário, ele não esperava que o suposto relacionamento entre os dois poderia gerar tanto assunto na internet, principalmente após a ida ao festival de música. "Repercutiu bastante né?! Ontem não tive muito tempo para olhar a internet. Hoje de manhã que dei uma olhada, vi o quanto repercutiu. Não tinha como não repercutir".

O empresário teceu elogios à ex-paquita, afirmando que é "uma das mulheres mais incríveis do Brasil". "Com certeza, como não ia elogiar Letícia Spoller [pessoalmente]? Recebi elogio de uma das mulheres mais incríveis do Brasil. Como não retribuir o elogio? Eu falei que ela é uma mulher incrível", diz Nizam se referindo aos comentários deixados pela atriz em um post no Instagram do ex-BBB.

A atriz flertou com Nizam ao comentar uma foto dele no Instagram. No registro, ele aparece em um ensaio fotográfico apenas de sunga. "Aff", disse ela com emojis de coração e foguinho.

