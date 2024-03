Reprodução/Instagram Dona Déa divide opiniões no Caldeirão com Huck

O Domingão do Huck deste domingo (24) abriu com uma homenagem direcionada à Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo. O apresentador da atração dominical, Luciano Huck, defendeu a amiga após as críticas que ela vem recebendo nas redes sociais por conta das entrevistas com os eliminados do BBB24.



O programa começou com uma declaração de amor e de admiração que o apresentador sente por Dona Déa. No depoimento, Huck contou como ele a conheceu após a morte de Paulo Gustavo em decorrência do Covid-19, em 2021.

Huck afirmou: "Eu quero fazer uma declaração de amor. Minha declaração de amor hoje vai para a dona Déa Lúcia. É para agradecer que nossos caminhos se cruzaram. Eu conheci Dona Déa Lúcia no alto do Cristo Redentor, na missa de sétimo dia do Paulo Gustavo. Foi a primeira vez que a gente se encontrou na vida, primeira vez que eu a vi. Eu não sei explicar porquê - acho que tenha sido obra do Paulo já - e a gente se conectou. Eu me conectei. Aos pés do Cristo Redentor, em um momento de muita dor, eu olhei para ela e ela conseguiu fazer uma piada comigo naquela situação. E ela nunca mais saiu da minha cabeça. Eu fiquei muito grato e depois ela nunca mais saiu da minha vida".

O apresentador continua: "u acho uma mulher incrível, acho uma mulher corajosa, aguerrida, divertida, inteligente, uma mulher que fala do jeito que as pessoas entendem… Não é à toa que a maior bilheteria da história do Brasil foi inspirada nela. Por isso, eu não aceito, em hipótese alguma, que ninguém jamais desrespeite ou faça qualquer coisa à respeito de Dona Déa na vida real ou na vida digital. Dona Déa Lúcia é maravilhosa e é necessária. Te amo. Obrigada pela confiança e por tudo".