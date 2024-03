Reprodução/Instagram - 21.03.2024 Joelma pode ter passaporte apreendido por conta de dívida trabalhista





































Joelma terá o passaporte apreendido e terá que pagar R$ 1,2 milhões de reais após o pedido de indenização de um ex-empresário contra a cantora. Ao que tudo indica, a Justiça do Trabalho de Pernambuco acatou o pedido.

De acordo com informações divulgadas pelo blog do Ricardo Antunes, na última quarta-feira (19), o juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira, da 11ª Vara do Trabalho de Recife, tomou essa decisão porque a Justiça só encontrou imóveis no nome de Joelma com pendências judiciais.





Sendo assim, ele entende que houve “manifesto intuito de obstaculizar os meios executórios impostos, escondendo-se do Poder Judiciário ao tempo em que segue ostentando padrão elevado de vida decorrente da sua fama". Ainda alega-se que a cantora utiliza uma empresa em nome da filha para ocultar o dinheiro dos cachês, que variam de R$ 250 mil a R$ 450 mil por apresentação.

Por conta disso, parte do cachê de um show realizado em Caruaru foi bloqueado pela Justiça Trabalhista de Pernambuco, junto à prefeitura da cidade. No entanto, os recursos em questão estariam aquém do necessário para cobrir a dívida.

