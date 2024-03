Agência Mural - 03.02.2023 MC Luanna se apresentou no festival no ultimo sábado (23)

A cantora de rap MC Luanna teve o show interrompido no Lollapalooza 2024 no último sábado (23). Nos stories, a artista rebateu o posicionamento publicado pelo festival e afirmou que houve "outros motivos" para o fim abrupto da apresentação.



Em seu perfil no Instagram, a raper agradeceu aos fãs que compareceram no show e pelo carinho que recebeu. Ela afirma que isso não se trata de "uma coisa de 'ah, isso vai te deixar mais forte'... não quero ser mais forte".

Nos stories, MC Luanna explica: "São muitas questões envolvidas, não é só 'ah, o show foi interrompido'. Não é isso. Isso é uma vírgula diante de outras coisas e quando eu tiver melhor e com sanidade para poder falar sobre isso, eu falo. No mais, muito obrigada pelo carinho. É isso, a gente está sujeito a isso, a vida continua. Eu, como mulher preta, da periferia, estou acostumada, então é só mais um dia."

Ela publicou um pequeno texto que falava sobre o preconceito que sofre com MCs: "Agora eu entendi porque todo mundo conforme vai crescendo artisticamente tira o 'MC' do nome. Tive que aprender do pior jeito".

A cantora de 29 anos teve o show interrompido após cantar por 20 minutos. A apresentação ainda teve um atraso para começar. A MC era estreante no festival. Ela chegou a participar de algumas ativações antes de apresentar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp