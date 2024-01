Reprodução/Instagram - 10.06.2023 Rico Melquiades e Dayanne Bezerra brigaram no São João da Vila, em 2023





Rico Melquiades e Dayanne Bezerra se reconciliaram na Festa do Gelo, nesta quarta-feira (10). Os influenciadores foram filmados fazendo as pazes no evento organizado por Mirela Janis e Yugnir, que aconteceu em João Pessoa, Paraíba.





Em vídeos que circulam nas redes sociais, o ex-"A Fazenda" e a irmã de Deolane aparecem se abraçando e conversando. Com a música alta na festa, não é possível ouvir o que os dois falaram na ocasião.





Rico e Dayanne apresentam um histórico de brigas públicas. Um dos maiores embates aconteceu no "São João da Vila", em 2023. Na festa de Carlinhos Maia, os influenciadores se desentenderam e protagonizaram um barraco com agressões.

Os dois seguiram com embates nas redes sociais, como em agosto do ano passado, quando Melquiades anunciou o término do namoro e Bezerra provocou o influenciador com indiretas. Os dois discutiram na web.

