Início da polêmica

Rico Melquiades e Dayanne Bezerra começaram a se estranhar na web após uma polêmica de Juju Ferrari, que afirmou ser desconvidada da festa de Carlinhos Maia e teve prejuízos com a ação do anfitrião. Matheus Freire, namorado de Rico, se solidarizou com a situação de Juju em uma página de fofoca e Dayanne prometeu soltar prints dele "pedindo ajuda" para ela. A irmã de Deolane logo mostrou conversas em que Matheus pede para ficar com amigos dela, durante o relacionamento Melquiades.