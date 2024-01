Reprodução Instagram - 11.1.2024 Ton Ferreira

Conhecido pela trajetória musical no sertanejo, Ton Ferreira, de 34 anos, está desaparecido desde a madrugada da última sexta-feira (5), quando fez um show em São José dos Campos, cidade interiorana de São Paulo. Adriele Stephanie, esposa do músico, usou as redes sociais para pedir ajuda aos seguidores.







"Gente, nada do Ton ainda! Assim que ele for encontrado, eu irei avisar, mas, por enquanto, não tenho nenhuma notícia! Estou com minhas crianças e bebê pequeno, não tenho condições físicas nem financeiras de ficar rodando a cidade atrás, e nem como conversar com todo mundo pelo WhatsApp", iniciou ela, através dos stories do Instagram.





Adriele aproveitou para agradecer o apoio daqueles que estavam ajudando a divulgar o desaparecimento do companheiro dela. "Desde já, agradeço a todos que estão compartilhando! Se alguém souber alguma coisa, pode me ligar a hora que for, mas, no mais, eu também não sei de nada. Obrigada", acrescentou.





Nesta quinta-feira (11), a esposa do cantor voltou a dizer que continuava sem nenhuma novidade do paradeiro dele. "Seguimos sem notícia", escreveu ela como legenda de uma foto na qual está ao lado de Ton Ferreira.





A última publicação do sertanejo nas redes sociais foi um registro ao lado de Adriele Stephanie. Na legenda, Ton Ferreira ansiava pela comemoração dos dez anos de união do casal. "E está chegando os 10 anos", escreveu na foto em que aparece beijando a esposa.