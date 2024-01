Reprodução Aline Wirley e Igor Rickli ganham guarda de filhos adotivos: 'Desafio'

Marido da cantora Aline Wirley , o ator Igor Rickli, de 40 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (8) para compartilhar um vídeo ao lado de um dos filhos adotivos e explicar como tem sido a adaptação dessa nova fase.



“Alguns acessos de gana, exercícios de fono, trocas profundas para liberar resistências, olho no olho. Com muita verdade, amor e confiança, a gente vem construindo uma relação sadia com promessas de que se num passado houve sofrimento, daqui para frente só terão alegrias”, escreveu como legenda da publicação.



No video, Igor troca carícias com um dos filhos que adotou. Em meio à natureza, pai e filho se acariciam no rosto e cabelo e também trocam abraços.





Primogênito biológico de Aline Wirley e Igor Rickli, Antônio contou recentemente como tem sido conviver com dois novos irmãos, em um vídeo publicado nas redes sociais. “É desafiador, principalmente com meu irmão. A gente compete um pouquinho, mas tudo bem. E a minha irmã, ela gosta de arrumar uma briga comigo, uma briga de irmãos, aquela de brincadeira. Ela é muito espoleta”, disse.