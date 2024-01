Reprodução TV Globo - 9.1.2023 Yasmin Brunet e Beatriz Reis no 'BBB 24'

O "BBB 24" mal começou e duas participantes já viraram meme nas redes sociais, uma camarote, Yasmin Brunet , e outra pipoca, Beatriz Reis . Durante a madrugada desta terça-feira (9), na primeira prova do líder do reality , elas chamaram a atenção dos internautas.





Isso devido à maquiagem que ambas usaram para disputarem a competição, que é feita na modalidade de resistência entre os competidores. Enquanto a maquiagem da filha da modelo e empresária Luísa Brunet estava intacta, a de Beatriz estava escorrendo.







Na Web, os internautas repercutiram o momento, brincando com a situação oposta envolvendo as sisters. As duas, inclusive, foram muito comentadas nas redes sociais. Brunet por ser uma figura pública e estar envolvida em algumas polêmicas com ex-affairs. Reis pela espontaneidade nos vídeos que já publicou nas redes sociais.

Confira os memes:

a bia usando as maquiagens das lojinhas chinesas do Bras fada me representa #BBB24 pic.twitter.com/SxBsRnHvkl — iani (@ianioliveira2) January 9, 2024





A querida já tá parecendo a boneca Emília



A diferença entre a maquiagem da Yasmin Brunet e a do Brás #bbb24 pic.twitter.com/y8Od6LeU7h — Stefan, o Daniel (@danstefanx) January 9, 2024





O Câmera comparando o estado de maquiagem da Yasmin Brunet com a da Beatriz durante a prova KKKK #BBB24 pic.twitter.com/qOcYsBF8UW — JV 🧣 (@jvve31) January 9, 2024





Gente qual é a marca do delineador da Yasmin Brunet? Porque o Bichinho está intacto. Já o Rímel da Bia coitada, foi com Deus kkkkkk



Ps: Não Que eu teria dinheiro para comprar né🤡 pic.twitter.com/RHTFaiD2N6 — Ana Beatriz ᶜʳᶠ (@anabiasiqueira2) January 9, 2024





Além dos memes, a prova do líder foi marcada por uma polêmica. Maycon, do grupo pipoca, fez comentários sobre a prótese de Vini, do camarote. Os internautas criticaram a postura do cozinheiro e alegaram que ele estava sendo capacitista.