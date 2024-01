Reprodução / Cultura Fernanda Torres afirma que não repetiria frase de meme: ‘Jamais’

Na última segunda-feira (8), Fernanda Torres voltou a participar do “Roda Viva”, programa da “Cultura”, onde a atriz deu origem ao meme em que diz ter preconceito contra os crentes. Desta vez, ela ressaltou que não repetiria a frase atualmente.

Durante uma entrevista ao “Roda Viva” que foi ao ar em 1997, a artista foi questionada sobre os preconceitos que tinha e a resposta criou um meme famoso das redes sociais: "Contra crente. Crente ingênuo, que acredita no bem, no mal. Eu tenho pena de quem é crente na vida, porque vai apanhar muito".

No programa que foi ao ar ontem, a roteirista comentou o acontecido. "Jamais repetiria isso hoje. Os evangélicos ocuparam um lugar que o estado não ocupou. Eu acho triste que demonizam as religiões de matriz africana, acho triste isso no Brasil. Eu lutaria por um culto evangélico que fosse sincretista", afirmou.

Na web, os internautas elogiaram a participação de Fernanda. “Fernanda Torres TOTALMENTE LÚCIDA, que mulher maravilhosa, que patrimônio Dona Fernanda Montenegro nos deu viu”, disse um. “Eu chamo isso de lucidez; Fernanda Torres está presente e consciente sobre o mundo que vivemos”, escreveu outro.

“Eu ficaria horas ouvindo a Fernanda Torres falar”, falou mais um. “Fernanda torres é fantástica. que mulher!”, elogiou outro telespectador.