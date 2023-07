Reprodução/Instagram Aline Wirley se manifesta após polêmica do filho usando cropped

Um cropped nunca deu tanta polêmica... Desta vez, o filho de Aline Wirley e Igor Rickli foi alvo de críticas ao aparecer nas redes sociais usando a peça de roupa.

Em um vídeo com a mãe e a filha de Mari Bridi e Rafael Cardoso, o menino de oito anos dança Ragatanga com a blusa curta. Após os comentários, a cantora usou as redes sociais para rebater as ofensas.





"Eu educo e crio meu filho para que ele esteja feliz, para que seja uma pessoa consciente, para que ele faça escolhas a partir do coração e não se baseando em padrões ou em dogmas que dizem o que é certo ou o que é errado. E o que me dá certeza no caminho é ver e sentir ele sendo criança, brincando, sorrindo, saudável, extremamente educado, atento as necessidades do mundo e das pessoas", começou ela.

"Como mãe eu estou aqui para dar conforto, dar limites e ajudá-lo em todos os processos que ele vai experienciar como ser humano. Nunca para limitá-lo", seguiu.

Na sequência, Aline foi mais direta ao mandar um recado para os haters. "Sendo assim se te incomoda ver o meu filho feliz, se te incomoda ver a felicidade da minha família sendo quem somos, realmente esse canal de troca não é feito para você. Aqui respeitamos a diversidade, a pluralidade e a unicidade de cada ser. Discurso de ódio não é bem vindo aqui!", concluiu ela.

