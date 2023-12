Reprodução Instagram - 6.12.2023 Aline Wirley e Igor Rickli

A cantora Aline Wirley e o ator Igor Rickli usaram as redes sociais nesta quarta-feira (6) para detalhar aos seguidores o andamento do processo de adoção que eles estão passando. Em um vídeo publicado no Instagram, o casal revela quanto tempo falta para finalizarem os trâmites.







“Falta pouco… Tudo correndo bem e, em uma semana, estamos em casa com os nossos filhos”, escreveu a dupla de artistas como legenda da publicação. Eles já são pais de Antônio, de 9 anos, que estreará como ator na próxima novela das sete, “Família é Tudo!”, escrita por Daniel Ortiz.







“Estamos muito felizes, porque esse processo de convivência está sendo lindo é necessário. Está sendo muito rico, desafiador, potente e estamos nos tornando cada vez mais consciente de que adoção não é só sobre amor”, refletiu Rickli.





A ex-BBB Aline Wirley também comentou as expectativas para a finalização do processo adotivo. “Estamos esperançosos que vamos voltar para casa com nossos filhos”, revelou. O casal também agradeceu aos fãs pelas mensagens de apoio.

Veja o vídeo na íntegra:





