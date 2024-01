Reprodução/Globo - 09.01.2024 Juninho, do 'BBB 24', tenta reaproximação com Maria Clara, filha de 20 anos





Juninho garantiu uma vaga no "BBB 24" após se declarar para filha, Maria Clara, na dinâmica do Puxadinho. Na estreia da edição, o motoboy contou que a melhor lembrança dele é o nascimento da filha e foi escolhido pelos brothers para entrar na casa. No entanto, o participante não é próximo da filha.





Maria Clara tem 20 anos e Juninho tenta uma reaproximação com ela através do reality show. O carioca foi casado e se separou da mãe da filha. Segundo ele, a melhor condição financeira da ex-esposa provocou o afastamento da filha.

Juninho, conta que a sua melhor lembrança é quando a filha nasceu 🥺 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/2P5hDAzDCY — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 9, 2024





A mãe de Maria Clara morreu recentemente, após enfrentar um câncer de mama, e Juninho apontou que a filha ficou mais distante dele nessa situação. A jovem mora com a avó materna, na Zona Sul do Rio de Janeiro. No último Natal, o motoboy tentou uma aproximação com a filha, que deu certo.

"Mandei uma mensagem para ela, refleti muito. Achei que deveria tomar uma postura de pai. Mandei uma mensagem carinhosa, desejando tudo de melhor, e dizendo que, independentemente de qualquer coisa, eu ainda a amo muito e sinto muito pela gente não ter um vínculo próximo", afirmou ao "gshow", onde ainda lamentou não ter feito uma festa de aniversário de 1 ano para ela.