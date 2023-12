Reprodução/Instagram - 30.12.2023 Compadre Washington passou por cirurgia para retirada de apêndice





Compadre Washington apareceu nas redes sociais na madrugada deste sábado (30), após realizar uma cirurgia para retirada do apêndice . O cantor do É O Tchan foi internado no dia anterior , após sentir dores abdominais, e atualizou o estado de saúde depois do procedimento.





"Passando aqui para dizer que estou bem graças a Deus, fiz a cirurgia", afirmou nos stories do Instagram, enquanto estava deitado na cama do hospital em que está internado, em Salvador, na Bahia. O artista explicou que não se pronunciou antes por conta dos efeitos da anestesia, já que estava "meio grogue e com sono".

"Agora é hora de dormir. Quero agradecer a todos vocês que oraram por mim", completou, ressaltando que a cirurgia foi necessária após a realização de exames. Sem previsão de receber alta hospitalar, o cantor também prometeu voltar a falar com os seguidores durante a recuperação.

O É O Tchan ainda fez uma atualização sobre a agenda de shows de fim de ano. As apresentações do grupo seguem sem Compadre Washington, já que Beto Jamaica ficará à frente das performances até que o artista "se recupere totalmente".

O grupo tem apresentações em Ipojuca (PE), no sábado (30); São João da Barra (RJ), no domingo (31); e Ouro Branco (AL), na segunda-feira (1).