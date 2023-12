Reprodução/Instagram - 29.12.2023 Compadre Washington, do É O Tchan, foi internado em Salvador





Compadre Washington, cantor do É O Tchan, foi hospitalizado na madrugada desta sexta-feira (29), em Salvador, na Bahia. O artista foi internado no hospital MaterDei após apresentar um quadro de desconforto abdominal.





Segundo um boletim médico divulgado pelo grupo, Compadre "encontra-se clinicamente estável" e realiza exames diante da suspeita de uma apendicite aguda. "O paciente segue em programação cirúrgica para tratamento de apendicite aguda. Não há perspectiva objetiva de alta hospitalar até o momento", informou a nota.

O comunicado foi compartilhado pouco após o É O Tchan informar a agenda do grupo no fim do ano. Shows estão marcados em Ipojuca (PE), no sábado (30); São João da Barra (RJ), no domingo (31); e Ouro Branco (AL), na segunda-feira (1). Até o momento, não foram apontadas mudanças na programação.

Em junho, Compadre Washington passou mal durante um show em um trio elétrico e foi hospitalizado para tratar uma crise de hipertensão. O cantor chegou a ser internado na UTI enquanto realizava um tratamento.

