Reprodução/ Instagram Monica Iozzi concorda com crítica a Neymar

Na última quinta-feira (29), Monica Iozzi compartilhou uma conversa que teve com um taxista. No diálogo, ele chamou Neymar de "marmanjo" e "idiota", devido ao cruzeiro "Ney em alto mar", e a atriz concordou.



Iozzi contou que o profissional em um táxi a surpreendeu ao falar do navio do Neymar. "É de dar dó", iniciou ele.



A atriz pediu para que o taxista explicasse e ele questionou: "Como é que pode alguém dar tão errado na vida?". Monica, então, perguntou se ele não gostava do jogador.

"Nem gosto, nem desgosto. Só sinto vergonha mesmo. Baita marmanjo e ainda tão idiota", completou o taxista. A atriz concordou.



O cruzeiro de Neymar se iniciou no dia 26 de dezembro e termina nesta sexta-feira (29). O evento teve a presença de famosos, como Virginia, Deolane, Gabily e Gabi Martins, além do atleta, e ainda contou com festas com shows de Péricles, Belo e MC Livinho.



