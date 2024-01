Sarah (BBB 21)

Sarah conquistou o público pela inteligência ao jogar no incío do reality, integrando o carismático G3, que contava com Juliette e Gil do Vigor. Mas logo Sarah acabou perdendo a força tanto dentro quanto fora do game por "trair" a confiança da favorita Juliette e apresentar posicionamentos polêmicos no reality da Globo.