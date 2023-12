Reprodução/Instagram - 29.12.2023 Vivi Wanderley e Juliano Floss se separaram após dois anos de namoro

Os tiktokers Vivi Wanderley e Juliano Floss terminaram o relacionamento após 2 anos juntos e já se envolveram em polêmicas. Após o anúncio feito pela influencer, relatos de que o jovem teria feito a fila andar surgiram na web e magoaram Vivi.



"A gente fez de tudo para funcionar, porque nosso amor um pelo outro é muito forte, mas só sentimento não sustenta uma relação. Só desejo coisas boas para ele, dois anos não são dois meses", escreveu Vivi na última quinta-feira (28).



Após o anúncio, a influencer ainda chegou a falar que está estava sentindo uma dor insuportável e Floss publicou o emoji de uma coração partido.

Mas, o influenciador parece ter se recuperado rápido. Na madrugada desta sexta-feira (29), ele foi visto, por amigos de Vivi, com uma outa mulher. A influenciadora estava presente no local, mas foi embora antes do ocorrido.



Após a repercussão do acontecido, Daniele Aguiar, mãe de Vivi, comentou, em uma publicação do Instagram, que ele teria "dedado" a mulher . "Flagrados em momentos íntimos = dando dedada nela em frente a todo mundo! Inacreditável. Que decepção!", disse ela.



Vivi também comentou o episódio e afirmou que a única coisa que pedia de Floss era responsabilidade afetiva. "Se tivesse se 'envolvido' era menos pior, né? Quase transando com a mão na calça da menina na frente de todo mundo. Sinceramente, que nojo", declarou ela no Twitter.



Ela deu unfollow no ex-namorado e ainda escreveu na rede social: "Joguei 2 anos da minha vida fora". Juliano Floss ainda não se pronunciou.



O casal havia passado por momentos tensos antes do término. Em outubro, eles rumores de que teriam terminado após uma briga. "Tivemos uma briga muito feia mesmo, pensamos realmente em terminar. Quando estava indo até a casa do Juliano para decidirmos nossa vida, começou a sair em tudo quanto é Instagram de fofoca", disseram.



