Compadre Washington, do É O Tchan, foi internado em Salvador

O cantor Compadre Washington foi submetido a uma cirurgia nesta sexta-feira (29), em Salvador, Bahia, para a retirada do apêndice. Ele foi diagnosticado com apendicite aguda em estágio inicial após sentir dores abdominais e ser internado no hospital Materdei.



A equipe do cantor e do grupo "É O Tchan", onde é vocalista, informou que ele foi submetido a uma apendicectomia por videolaparoscopia e que o procedimento ocorreu como o planejado.



"Atesto que o sr, Washinton Luiz Silva Santos, 61 anos, internou neste serviço pela madrugada com quadro de desconforto abdominal e encontra-se clinicamento estável", iniciou o boletim médico divulgado.

"Foi submetido a exames com achado sugestivo de apendicite aguda. O paciente foi submetido a apendicectomia por videolaparoscopia em 29/12/2023, sem intercorrências e com diagnóstico de apendicite aguda em estágio inicial. Não há perspectiva objetiva de alta hospitalar até o presente momento", concluiu o informe.



A equipe do grupo de axé ainda informou que irá cumprir a agenda de shows, "em respeito aos fãs e contratantes". O cantor Beto Jamaica ficará no lugar de Compadre Washinton.



