Mirella , influenciadora digital, cantora e ex-participante de "A Fazenda 12", compartilhou com seus fãs um novo álbum com imagens inéditas do dia do nascimento de Serena, sua primeira filha com Dynho Alves , neste sábado (30). No Instagram, ela fez uma linha do tempo com fotos em que ainda aparece grávida e, ao final, com a bebê já no mundo.

"A última foto antes de você vir ao mundo. Meu amor incondicional 🩷 4 dias da minha pequena Serena. 26/12/2023", escreveu ela.

A cantora de funk já está em casa e vem compartilhando com os fãs as mudanças em sua rotina. Recentemente, ela falou sobre as madrugadas sem dormir devido à adaptação da bebê.

"Não estou dormindo nada, né? Mas para mim é tranquilo, porque já estou acostumada. Pessoal, sem danças. Estou em casa, não posso dançar, estou me recuperando da cirurgia. Mas vou tentar aparecer o máximo possível. Estou completamente apaixonada, não consigo largar a neném. Vou compartilhando tudo com vocês. Ela está mamando muito bem. Passei essa madrugada amamentando. Ela mamou como uma bezerrinha", disse ela.

