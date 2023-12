Reprodução/ Instagram Dynho nega que tenha ignorado filha mais velha após bebê com Mirella

Dynho usou as redes sociais para rebater críticas de internautas que afirmaram que o funkeiro estaria ignorando a filha mais velha após o nascimento de Serena fruto do relacionamento dele com MC Mirella. Ele explicou que não pôde cuidar de Esther, de 7 anos, nos primeiros meses de vida e que quer fazer isso com a caçula, que nasceu há 4 dias, mas que nunca deixou de dar o suporte que a menina mais velha precisa.



"Logo que a mãe [de Esther] ficou grávida, ela foi embora de São Paulo, a gente terminou o relacionamento. Então, eu não pude ver a barriga dela crescendo, eu não pude acompanhar o nascimento, não pude cuidar depois porque ela morava em outro estado. Eu não tive a experiência que eu tive com a Mirella de ver a barriga crescendo, de ver o nascimento de poder cuidar depois", explicou ele.



"Sempre dei todo o suporte para a Esther. Eu a amo de paixão e ela vai vir conhecer a irmãzinha", completou Dynho.



O funkeiro ainda deixou um recado para os autores das críticas na web: “Então vocês que ficam aí do outro lado cuidando da vida dos outros, faz um bebezinho e cuida, da todo o amor e carinho, assim esquece da vida dos outros e deixa a minha vida em paz. Eu expresso meus sentimentos da forma que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso”.















+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente