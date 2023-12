Reprodução Eduardo Costa lamenta morte de cavalo de R$ 7 milhões com sêmen vendido a R$ 10 mil

"LUTO: Infelizmente meu Baruk morreu hoje dia 29/12/2023 as 23:45. Morreu por rompimento do intestino Eu to muito triste gente, nem sei o que dizer. Meu Baruk maravilhoso, muito obrigado amigão, eu amo você", desabafou Eduardo Costa, que usou seu Instagram para lamentar a morte de seu cavalo mangalarga marchador, Baruk. Ele chegou a receber uma oferta de R$ 7 milhões pelo animal, mas recusou.

O animal era tão valioso que até mesmo a venda de seu sêmen rendia muito dinheiro ao cantor. Segundo o colunista Léo Dias, cada coleta girava em torno de R$ 10 mil. Os fãs deixaram vários comentários de apoio ao cantor.