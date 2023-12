Reprodução/Instagram Serena, filha de MC Mirella e Dynho Alves, nasceu na última terça-feira (26) em São Paulo

MC Mirella e Dynho Alves dividiram com os seguidores na tarde desta quarta-feira (27) as primeiras fotos com o rostinho da filha, Serena. "Bem-vinda, Serena! Minha filha é a coisa mais linda do mundo, tão calminha, tão tranquila, tem uma força tão grande e logo logo estará no quarto com a gente. Te amamos!", escreveu o casal na legenda do post.

Nos comentários, os fãs e amigos dos papais se derreteram com as imagens da bebê. "Parabéns! Bem-vindos ao amor incondicional", disse a apresentadora Adriane Galisteu. "Que bebê mais fofura", comentou uma internauta. "Linda demais", afirmou outra.

A publicação acontece pouco tempo depois de Dynho desabafar sobre a pressão para que ele e Mirella mostrassem o rosto da herdeira. "Isso é uma decisão nossa, gente. Vocês, juízes da internet, têm que entender que isso é uma decisão nossa. Vocês têm que saber respeitar as decisões das pessoas", declarou o dançarino pelos Stories do Instagram.

Serena veio ao mundo na terça (26), em uma maternidade em São Paulo.

