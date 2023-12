Reprodução / Instagram MC Mirella se derrete com Dynho na maternidade: ‘Orgulho’

MC Mirella se declarou para Dynho após ver como o parceiro vem cuidando de Serena desde o nascimento, nesta terça-feira (26).

"Obrigada por todo apoio com nossa pequena, ter sei empenho e dedicação nessa fase é muito importante", escreveu a cantora na foto de Dynho com a filha no colo.

"Estou orgulhosa de você e muito feliz de saber que você é um pai e companheiro incrível! Te amamos", completou.

Serena nasceu na última terça-feira (26), na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, com 3,160kg. A funkeira teve que passar por uma cesariana apesar de ter tentado o parto normal.