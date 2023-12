Reprodução/Instagram - 30.12.2023 Passageiro do MSC Preziosa caiu no mar





A MSC Cruzeiros se manifestou sobre a queda de um homem em um Cruzeiro de entretenimento da empresa, o "MSC Preziosa", na madrugada deste sábado (30). O show de Alexandre Pires foi cancelado após um passageiro cair no mar e o cantor já se pronunciou sobre o "caso trágico" que aconteceu no navio.





A companhia informou que o passageiro foi dado como desaparecido, enquanto o navio navegava para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para as festas de réveillon. "Uma busca minuciosa foi realizada a bordo e foi confirmado que o hóspede saltou intencionalmente ao mar", afirmou a MSC, em nota enviada ao iG Gente.

A empresa esclareceu que dois barcos de apoio procuraram pelo homem "por várias horas". "Mas, apesar dos grandes esforços para localizar o hóspede, ele ainda não foi encontrado", pontuou.

"O incidente foi relatado imediatamente às autoridades competentes e a Guarda Costeira liberou o navio para prosseguir viagem. A Guarda Costeira continuará as buscas. Nossos pensamentos estão com a família do hóspede neste momento tão difícil", completou o comunicado.

Antes do cancelamento do show de Pires, se apresentaram no Cruzeiro o músico Vini Netto e o grupo Paralamas do Sucesso. Estão previstos para os próximos dias shows de artistas como Ana Castela, Gustavo Mioto, Durval Lellys, Wesley Safadão, Xande de Pilares, entre outros.