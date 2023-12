Reprodução Instagram - 29.11.2023 Vannini e Neymar Jr.

Neymar Jr. é o anfitrião de “Ney em Alto Mar”, o cruzeiro luxuoso que movimentou as redes sociais e desagradou uma das mães que está à bordo do navio junto com o filho, que é um adolescente. Trata-se de Vannini.



Na última quinta-feira (28), ela usou os stories do Instagram para criticar a conduta do atleta, que, segundo ela, não recepcionou os fãs com sessão de fotos e autógrafos e apenas participa do “camarote da balada”.



“Meu filho não come, não dorme, não faz nada em função desse tal de Neymar. Em um evento como esse, ele pelo menos devia ter marcado uma sessão de autógrafo, dado boas-vindas para as crianças. O cara não aparece, só apareceu ontem, no camarote da balada. Nem aí para as crianças, ele está fazendo a festa dele”, declarou.



Vannini ainda pontuou que, além do atleta estar ausente nas dependências do navio, o ambiente não é favorável para a permanência de crianças e nem de adolescentes.



“Se era para fazer um evento como esse, devia ser censurada a entrada das crianças com menos de 14 ou 16 anos. O que acontece na piscina à noite, não é coisa para criança. Tudo acontece na piscina, e isso não é ambiente para criança”, argumentou.



Ela ainda acrescentou que medidas deveriam ser tomadas para que as crianças não acessassem determinados espaços. “Deveria ter sido estabelecido limite de idade para a venda das cabines, tipo hotel adults only ou, pelo menos, barrar a entrada de crianças no ambiente do navio em que rolava a festa com 'tudo liberado'. O problema é que não tem uma área no navio em que estejamos livres disso”, esclareceu.



Após as reclamações de Vannini viralizarem, alguns internautas acusaram ela de ser preconceituosa. No entanto, ela negou e explicou que apenas estava preocupada com o público infantil do cruzeiro.



“Eu já sabia que era roubada, mas não tinha noção do nível. Como eu disse, não sou preconceituosa e já estive em muitos lugares. Esse, com certeza, me marcou pelo fato de ver as crianças serem normalizadas no meio da confusão", alegou.



Depois de ter criticado Neymar e o cruzeiro, a mãe veio a público contar que mudanças haviam sido feitas. “Conseguimos, depois de muito reclamar, que o Neymar fizesse uma sessão de fotos com as crianças. Era isso que nós queríamos. Valeu a pena botar a boca no trombone”, pontuou.

