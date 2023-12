Reprodução/ Twitter Neymar teria dado uma indireta para ex-cunhada Bianca Biancardi durante show em cruzeiro

Na última terça-feira (26), começou o cruzeiro de Neymar, evento que dura até dia 29 de dezembro e promove shows e muita curtição entre os famosos. Durante a festa, o jogador já se envolveu em polêmica. A web afirmou que o atleta teria mandado uma indireta para a ex-cunhada Bianca Biancardi durante um show de funk no cruzeiro.



Em um vídeo que circula o Twitter, Neymar apareceu cantando a música “Set dos Casados” e um internauta apontou que ele teria dito: “Fud*u, fud*u, fud*u, fud*u, eu fui dar perdido na Bianca, e a cunhada apareceu”.

🚨VEJA: Neymar empolgadíssimo cantando “Set dos Casados” e é possível ouvir claramente:



“Fud*u, fud*u, fud*u, fud*u, eu fui dar perdido na Bianca, e a cunhada apareceu” pic.twitter.com/p1g739LYoG — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 27, 2023









Usuários, então, criticaram o atleta. "Quantos anos ele tem mesmo?", questionou um. "Esse ja perdeu a vergonha na cara mesmo viu", afirmou outro. Mas teve gente que defendeu. "Por que a felicidade alheia incomoda tanto? Deixem o cara viver em paz", escreveu mais um internauta.



Vale lembrar que Bianca criticou o jogador após ele assumir a traição durante o namoro com Bruna Biancardi . Ele pediu desculpas, pelo Instagram, para a ex-namorada, que estava grávida dele na época. "Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas", disse ela.



Neymar e Bruna anunciaram o término do namoro após o nascimento da filha Mavie, de 2 meses. "Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento", disse a influencer no Instagram.



