Infuencer

Buzeira tem cerca de 4,5 milhões de seguidores no Instagram. Antes de se tornar influencer, tentou carreira com comércio exterior mas não deu certo. No antigo emprego em uma empresa alemã, ele comprou o primeiro carro, um Pálio 1998, e uma moto. Ele saiu do emprego, pegou o dinheiro da rescisão e investiu em seu perfil no Instagram, onde começou a fazer sorteios. O primeiro item sorteado foi a própria moto. As rifas custavam R$ 2 e, em três meses, ele já tinha R$ 40 mil.