Reprodução/Globo - 29.12.2023 Final do The Voice Brasil teve surpresa de Tiago Leifert e mais





O The Voice Brasil chegou ao fim nesta quinta-feira (28), com a exibição da final da 12ª temporada. Representando o time Lulu Santos, Ivan Barreto foi o vencedor da edição, com 35,74% votos do público.





O cantor de 43 anos é natural de Uberlândia, Minas Gerais, e ganhou R$ 500 mil, um carro, um contrato com a Universal Music e uma música produzida por Alok. O vencedor cantou a música "Noite de Domingo", de Tim Maia, na apresentação final.

Que emoção! ❤️ Interpretando a música “Um dia de Domingo”, imortalizada nas vozes de Gal Costa e Tim Maia, Ivan Barreto emocionou todos nós! #TimeLulu pic.twitter.com/Dq5uW5hggO — The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil) December 29, 2023





Após a revelação do resultado, Ivan apresentou a faixa que cantou nas audições às cegas, "I Can’t Stop Loving You", de Ray Charles. O artista disputou o prêmio com Jhonny, do time de Michel Teló; Thais Ribeiro, do time Iza; e Amanda Maria, do time de Carlinhos Brown.





A última temporada do reality musical foi apresentada por Fátima Bernardes, que surpreendeu o público ao chamar um antigo apresentador para o palco da final. Tiago Leifert comandou o programa até a 10ª temporada e empolgou a plateia ao aparecer na conclusão da atração.

Fora da Globo desde 2021, Leifert afirmou que o "The Voice Brasil" mudou a vida dele e relembrou o impacto do trabalho na trajetória pessoal. "Foi minha primeira aventura no entretenimento, ainda era do esporte na época. Quando me casei, estava trabalhando aqui, lembro que casei em um sábado à noite e vim domingo fazer o programa ao vivo. Quando minha filha nasceu, estava aqui também", declarou.





Além de Tiago, outros famosos estavam acompanhando a final diretamente dos estúdios no Rio de Janeiro. Thais Fersoza, esposa de Teló, prestigiou o fim do trabalho de anos do cantor no reality, assim como Túlio Gadêlha, namorado de Fátima. O ex-BBB Gil do Vigor levou a mãe, fã do programa, e a atriz Fernanda Rodrigues foi acompanhada dos filhos.





O que dizer dessas visitas ilustríssimas aqui no meu palco? Ai, Brasiiiiiiil! 🥹🫶🤩 @GilDoVigor #TheVoiceBrasil pic.twitter.com/hyG9GimLYE — The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil) December 29, 2023





