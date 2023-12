Reprodução/Instagram - 29.12.2023 Anitta e prefeito de Salvador, Bruno Reis, no Festival Virada Salvador





Anitta se apresentou no Festival Virada Salvador nesta quinta-feira (28) e teve um encontro com o prefeito da capital baiana antes do show. Bruno Reis posou para fotos e conversou com a cantora no camarim do evento, além de publicar um vídeo da ocasião nas redes sociais. Rebeca Cardoso, esposa do político, não aprovou o momento.





No Instagram, Rebeca compartilhou um vídeo em que Bruno mencionava ela e a postagem recente em seguida. Nas publicações, apagadas pouco depois, Cardoso acusa o marido de flertar com a artista.

"Nesse vídeo, há algumas horas, ele se refere à esposa dele. Nesse ele está flertando com outra mulher. Não fui à festa hoje porque meu filho está doente", afirmou, em prints que circulam no X, antigo Twitter.

Outro print ainda traz um desabafo de Rebeca, em que ela disse não se surpreender com a situação. "Nada disso me surpreende ou é novidade para mim. Fiquem em paz", pontuou. No momento, apenas o texto de uma reflexão religiosa aparece nos stories da esposa de Bruno.

🚨GENTE? Rebeca Cardoso, esposa do prefeito de Salvador, acusa o marido de flertar com a Anitta: “Nada disso me surpreende ou é novidade pra mim”, relatou. pic.twitter.com/vmtFkRUBlB — Central Reality (@centralreality) December 29, 2023





O encontro de Anitta com Bruno Reis acontece após a cantora mandar uma cantada para o prefeito no Carnaval de 2023. "Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo", disse na época, enquanto se apresentava no trio elétrico.





