Reprodução/Instagram - 29.12.2023 Vivi Wanderley e Juliano Floss se separaram após dois anos de namoro





Vivi Wanderley anunciou o fim do relacionamento de dois anos com Juliano Floss nesta quinta-feira (28) e a separação segue repercutindo nas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira (29), circulou na web um rumor de que o influenciador foi visto se envolvendo com outra mulher em uma festa.





Segundo a página "Let's Gossip", pessoas no evento presenciaram a "forte pegação" de Juliano com um novo affair, uma profissional de Relações Públicas. O perfil ainda apontou que Vivi também curtia a mesma festa, mas deixou o local antes do envolvimento do ex-namorado com a mulher.







Wanderley desabafou nos comentários da publicação. "E a única coisa que eu pedi, foi responsabilidade afetiva…. como pode", escreveu. Já no X, antigo Twitter, a influenciadora afirmou que "jogou dois anos da vida fora". Daniele Aguiar, mãe de Vivi, também comentou no post e expôs detalhes da intimidade de Floss após o término.



"Flagrados em momentos íntimos = dando d*dada nela na frente de todo mundo. Inacreditável. Que decepção", declarou a empresária. Vivi Wanderley também deu mais detalhes sobre o caso na página "Gossip do Dia": 'Se tivesse se 'envolvido' era menos pior né, quase transando com a mão na calça da menina na frente de todo mundo. Sincero que nojo".

O comentário da mãe da Vivi 🗣️ pic.twitter.com/Pc7VZqks4k — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 29, 2023













