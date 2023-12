Reprodução Instagram - 29.12.2023 Gil do Vigor e Melody

Economista, influenciador e ex-BBB, Gil do Vigor usou as redes sociais para elogiar a cantora Melody pelas notas escolares publicadas por ela nas redes sociais: “Espero muito que ela faça o ENEM”.



“Em um país que muitos jovens acreditam que a fama e o dinheiro substituem o poder da educação, fico feliz em ver que ela segue estudando”, disse ele, que incentiva seguidores e fãs a se dedicarem aos estudos acadêmicos.



Gil do Vigor ainda pontuou que torce para que a cantora faça o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Isso porque, de acordo com ele, a influência de Melody pode fazer com que outros jovens e até mesmo adultos ingressem no Ensino Superior.



“Espero muito que ela faça o ENEM e mostre o exemplo que outros jovens e adultos podem seguir. Fama e dinheiro são coisas que escapam pelos dedos”, acrescentou.



Mesmo tendo se tornado famoso após a participação no “BBB: 21”, Gil não enxerga a “fama” como algo sólido. “Nosso único bem durável e mais valioso é a Educação”, defendeu ele.



No boletim escolar divulgado por Melody , é possível ver que em todas as disciplinas ela tirou notas iguais ou superiores a 7, com várias notas 10 e 9. Além disso, a artista possui poucas faltas de acordo com o boletim publicado.

