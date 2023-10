Reprodução/Instagram Melody faz versão 'melhorada' de 'Meiga e Abusada' e Anitta responde

Melody voltou a ser assunto ao compartilhar um trecho da sua nova música. Dessa vez, a cantora de 16 anos cutucou Anitta ao declarar que sua canção é uma versão 'melhorada' de 'Meiga e Abusada'.

No perfil do Instagram, Melody mostrou os bastidores do videoclipe e entregou spoilers da letra do lançamento.





"Música melhorada", escreveu ela na legenda da publicação.

Pouco tempo depois, Anitta apareceu entre os comentários da publicação e respondeu à alfinetada da mais nova. "Será que eu vou liberar?", questionou ela.

Vale lembrar que Melody sempre entra em polêmicas ao lançar músicas baseadas em outros sucessos já existentes, como a própria Anitta, até Ariana Grande.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: