Reprodução Instagram Tiago Leifert e Daiana Garbin

A jornalista Daiana Garbin, esposa de Tiago Leifert, usou as redes sociais na última quinta-feira (28), durante a final da última temporada do reality musical “The Voice Brasil” , para contar aos fãs o motivo que a fez não ter uma lua de mel com o apresentador.



De acordo com ela, em 2012, quando Leifert apresentava a atração de competições musicais, o marido precisou sair da festa de casamento e ir diretamente ao aeroporto. Isso porque ele teria que ir ao Rio de Janeiro, tendo em vista que uma das temporadas do programa estava em exibição.



“O ‘The Voice Brasil’ fez parte da nossa vida em muitos momentos importantes. No dia do nosso casamento, em 2012, Tiago saiu da festa direto para o aeroporto para apresentar o programa no Rio de Janeiro. Por causa do ‘The Voice’ não tive noite de núpcias”, explicou.



Além disso, Garbin destacou a trajetória do marido frente ao comando do reality, que já contou com várias vozes e com diversos elencos diferentes de técnicos. “Em 10 anos, conhecemos os maiores cantores desse país, vozes incríveis”, disse.



“Tiago chorou litros de emoção, nossa filha nasceu e, em 2021, com o diagnóstico da Lua, ele teve que sair repentinamente no meio da temporada. Hoje foi muito emocionante te ver novamente no palco”, finalizou ela.



A voz vencedora da última temporada do reality musical foi de Ivan Barreto, que pertencia ao time do renomado cantor Lulu Santos, um dos veteranos que esteve no elenco de várias temporadas. A última edição foi apresentada por Fátima Bernardes, que deixou o matinal “Encontro”.

